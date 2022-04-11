Сейчас селебрити не развлекают народ, а помогают защищать нашу страну.

Уже более месяца в Украине идет полномасштабная война, которую на нашей территории развязала Россия. Знаменитости не остались в стороне: некоторые мужчины отправились на передовую, а женщины воюют на информационном фронте.

Каждый день они переживают страх, боль, обиду и ненависть... Они, как и другие украинцы пытаются защитить своих детей от российских оккупантов, при этом помогая и другим людям. На них возложена огромная ответственность, именно они - голос нашей страны! Именно украинские знаменитости призывают мир остановить кровопролитие в нашей стране, они всячески пытаются достучаться до россиян и рассказать им правду о войне.

Конечно, каждый день, прожитый в страхе, отразился на их внешности. Если раньше они блистали на сцене, то сейчас они измученные, заплаканные и, кажется, состарившиеся на лет 10.

Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина всегда выглядит безупречно. Она неоднократно говорила о том, что ее внешность - это ее козырь. Роскошные волосы, чистая кожа и привлекательные черты лица. Ее все знают как первую красавицу украинского кино, то с приходом войны эмоциональное состояние актрисы пошатнулось. Это же отразилось и на ее внешности.

Наталья Могилевская

Невозможно без слез смотреть на все зверства, которые оккупанты совершают в Украине. Вот и Наталья Могилевская не может сдержать слез. Ранее всегда веселая и задорная певица сейчас горько плачет, глядя на все ужасы войны.

Даша Астафьева

Модель Даша Астафьева сменила фотосессии для глянцевых журналов на чистку картошки для военных ВСУ. Ежедневно она помогает волонтерам готовить еду для наших военных. Теперь речь не идет о гламурных журналах и пикантных фото. Сейчас Даша надевает спортивный костюм и мчит на помощь.

Наталка Денисенко

Позитивная Наталка Денисенко, которая всегда излучала свет, сейчас горько плачет. Ее супруг, актер Андрей Фединчик вступил в территориальную оборону и защищает нашу страну от российских оккупантов. Теперь ее сердце разрывается не только за сына, которого она хочет уберечь от ужасов войны, но и за мужа-героя.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина вместе со своим благотворительным фондом помогает женщинам и детям, которые пострадали из-за войны, в том числе если были изнасилованы российскими оккупантами. Как об этом можно говорить без слез? Никак. Ежедневные слезы, боль и страх сказались и на Ефросининой.

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