Известный исполнитель, который ранее выступал с Надей Дорофеевой в составе дуэта "Время и стекло", заговорил о личной жизни.

Украинский рэпер и музыкант Positiff признался, что больше не одинок. Он рассекретил, что его сердце занято, и избранница - из мира шоу-бизнеса. Однако имя новой возлюбленной артист пожелал скрыть. Об этом он сам рассказал в интервью "Слава+Таня".

"У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", - сказал Позитив.

Как признался музыкант, его отношения начались еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако он не хотел говорить на эту тему, поскольку считал и считает это неуместным.

Positiff поделился, что его новая избранница - известная личность. Они познакомились давно, и первое время общались друг с другом как товарищи. Однако потом поняли, что у них есть взаимные чувства.

Развод Позитива

Артист в апреле 2021 года расстался со своей супругой Анной Андрийчук. Вместе пара пробыла 15 лет, половину из которых - в официальном браке. Официальная причина разрыва, которую назвали экс-возлюбленные для прессы - это то, что у них изменились интересы.

"Мы переросли друг друга", — сказала тогда Андрийчук.

Напомним, Positiff впервые показал свой новый двухэтажный дом.

Вас также могут заинтересовать новости: