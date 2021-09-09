Никитюк попала в неприятный инцидент с фанаткой. Теперь у нее болит спина.

Украинская телеведущая Леся Никитюк посетила концерт российской группы "Мумий Тролль", который проходил под Киевом.

Так, во время концерта к Лесе подошла фанатка в нетрезвом состоянии, оттолкнула ее и сказала "пойти вон отсюда".

"Не обошлось, конечно же без пьяной фанатки, которая меня оттолкнула и сказала: "Пошла вон отсюда, тварь". Но я не обижаясь, толкнула ее в ответ и пошла", - поделилась Леся в инста-сториз.

Также Никитюк добавила, что после того, как фанатка ее толкнула, у нее болит спина.

"Честно говоря. Это нормальная практика. Всегда найдется человек, который опорочит свою семью, свое имя, страну и не только. Так что я, честно говоря, не обижаюсь. Но немного спина болит", - добавила Никитюк.

Кто такая Леся Никитюк

Леся Никитюк - украинская телеведущая, которая сделала значительный прорыв в карьере участием в тревел-шоу "Орел и решка". Также Леся вместе с Сергеем Притулой ведет популярную программу "Хто зверху".

В конце августа 2018 стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?" В ноябре 2019 года стала ведущей телевизионного проекта "Le Маршрутка". Также Леся Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами", но до финала она так и не дошла.

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Автор: Диана Могилевич