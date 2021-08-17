Эпатажная украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) выпустила новое танцевальное видео на свой ремикс 2018 года Drunk Groove.
Ролик она опубликовала в своем Instagram.
"Позвольте представить вам наше новое танцевальное видео", – написала исполнительница в подписи к ролику.
На видео MARUV вместе с балетом исполняет эротический танец. И певица, и танцовщики – в откровенных костюмах из черного латекса. Среди участников балета – двое парней, которые, как и девушки, танцуют на каблуках.
Читайте такжеПо MARUV "проехались" в сети за стиль "девушки легкого поведения" (фото)Подписчики певицы по-разному отреагировали на ролик:
"Пушка", "Восторг, очень красиво", "Давайте уже что-то новенькое! Старое надоело", "Все, что они могут, – это красиво раздвигать ноги", "Нереально круто, хореограф просто блестящий". "Одно и то же... Надо что-то менять...", "Все бы ничего, но два персонажа мужского пола только все портят. Аня, пусть у тебя будет только женская команда", "Порвала всех в клочья".
Вас также могут заинтересовать новости