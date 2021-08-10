Не все поклонники певицы оценили ее новую работу.

Скандальная украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) презентовала новый трек своего "альтер-эго" Shlakoblochina Rio Rita, который был записан вместе с музыкантом Boosin.

О выходе песни певица сообщила в своем Instagram.

"Новенький горяченький тречок уже в сети", – написала она.

Сам трек опубликован на YouTube-канале музыканта. В припеве песни поется: "Я даю только по любви".

Читайте такжеMARUV в латексном БДСМ-костюме покрутила ягодицами на камеруПодписчики MARUV по-разному отреагировали на новый трек, критики в этот раз оказалось немало:

"Вживую намного лучше звучит", "Не вижу ничего особенного и крутого в этом треке. Как-то слабовато и не сходиться с бл***ким образом", "Пустая песенка для слабоумных".

Но были и те, кто очень ждал новую песню от MARUV: "Это шикарно", "Класс".

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Автор: Катерина Шварц