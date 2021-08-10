Скандальная украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) презентовала новый трек своего "альтер-эго" Shlakoblochina Rio Rita, который был записан вместе с музыкантом Boosin.
О выходе песни певица сообщила в своем Instagram.
"Новенький горяченький тречок уже в сети", – написала она.
Сам трек опубликован на YouTube-канале музыканта. В припеве песни поется: "Я даю только по любви".
Читайте такжеMARUV в латексном БДСМ-костюме покрутила ягодицами на камеруПодписчики MARUV по-разному отреагировали на новый трек, критики в этот раз оказалось немало:
"Вживую намного лучше звучит", "Не вижу ничего особенного и крутого в этом треке. Как-то слабовато и не сходиться с бл***ким образом", "Пустая песенка для слабоумных".
Но были и те, кто очень ждал новую песню от MARUV: "Это шикарно", "Класс".
Вас также могут заинтересовать новости