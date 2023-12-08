Несмотря на то, что Даша Волга жила в РФ, она встала на сторону Украины и вернулась на родину.

Актриса родом из Украины Даша Волга долгое время жила и работала в России. Свой первый паспорт она получила именно там, когда еще был Советский союз.

Однако после того, как ее родители вернулись на родину - в Украину, отец актрисы поменял паспорт на украинский. Вскоре и сама Даша перебралась в Украину.

"Я окончила театральный ВУЗ, снималась и в Украине, и в России. Но потом очень четко начала понимать, что там происходит. А потом случился Майдан. И я выбрала Украину и осталась в Украине. И это был самый удивительный период моей жизни. Я здесь приобрела самых дорогих друзей и была с близкими в непростой период их жизни", - рассказала актриса в интервью "Обозревателю".

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При этом начало большой войны Волга встретила именно в России. Как она рассказала, в Стамбуле она потеряла важные документы, а восстановить их можно было только в России. Поэтому за несколько дней до полномасштабного вторжения она туда полетела.

"Меня пропускают в эту Москву, иду подаваться на ср*ные документы, а через несколько дней начинается вторжение. И я понимаю, сидя в квартире подруги, что у меня в документах написано: родилась в Киеве, приехала из Киева, и в моей биографии в Википедии указано, что я осудила вторжение россиян в Крым и на Донбасс. При желании из меня можно сделать такого шпиона, что писатели детективов будут завидовать", - рассказала Волга.

К счастью, ей удалось выбраться из страны-агрессора. Она сразу же поехала в Новую Зеландию, где находились ее супруг и дети.

Напомним, ранее известный украинский актер объяснил, почему не на фронте.

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