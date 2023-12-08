Он говорит, что повестка ему еще не приходила, хотя он был в военкомате.

Украинский актер театра и кино Юрий Фелипенко с первых дней полномасштабного российского вторжения вступил в ряды ТрО, но пробыл там недолго.

Как он рассказал в интервью УНИАН, в его команде были опытные бойцы, с опытом АТО. Он, по сравнению с ними, вообще ничего не знал о военном деле.

"Где-то через неделю они сказали мне поехать домой, переодеться, мол, потом они меня заберут. Но обратно меня уже не взяли. Сказали, что должен заниматься своим делом", - рассказал звезда сериала "Цвет мести".

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Он добавил, что все время волонтерил, донатил и помогал соседям. Но впоследствии актер решил, что надо идти в военкомат.

"В мае мы с Костей Темляком ("Крепостная", "Вкус свободы", "И будут люди", "Киборги") пошли в военкомат. Нас записали, взяли все данные, но пока повестка не приходила", - добавил Фелипенко.

Кроме того, знаменитость говорит, что его однокурсники сейчас служат в батальоне "Свобода".

"Абсолютно все военнослужащие заслуживают наибольшего уважения. Потому что пока я здесь работаю и снимаюсь, они борются на передовой", - подытожил Фелипенко.

Напомним, ранее Юрий Фелипенко намекнул на свадьбу с девушкой, с которой расстался до войны.

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