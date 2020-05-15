Поп-дива Бритни Спирс показала свои прелести в крошечном бикини
11:40, 15 мая 2020Звезды
435 0
Певица показала фото, как она отдыхает в бассейне.
Спирс порадовала поклонников очередной порцией фото \ инстаграм Бритни Спирс
Американская поп-звезда Бритни Спирс, которая остается на карантине, продолжает радовать поклонников новыми снимками.
Читайте такжеВ кроптопе и коротких шортах: Бритни Спирс устроила очередную фотосессию
В этот раз певица выложила в Инстаграм несколько фото с открытого бассейна, где она отдыхает вместе со своим бойфрендом. На снимках поп-певица предстала в бикини, лежа на надувном матрасе. "Какой прекрасный день", - подписала серию снимков Спирс.
Спирс отдыхает в бассейне вместе с бойфрендом\ инстаграм Бритни Спирс
На снимках видно, как звезда загорает и релаксирует, показывая свои прелести.
Спирс отдыхает вместе с бойфрендом \ инстаграм Бритни Спирс
Как сообщал УНИАН, ранее Бритни Спирс порадовала поклонников свежим луком. Она поделилась с подписчиками фото, на которых позирует в топе с глубоким декольте и коротких шортах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter