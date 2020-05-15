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Поп-дива Бритни Спирс показала свои прелести в крошечном бикини

11:40, 15 мая 2020
Звезды
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Спирс порадовала поклонников очередной порцией фото \ инстаграм Бритни Спирс

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В этот раз певица выложила в Инстаграм несколько фото с открытого бассейна, где она отдыхает вместе со своим бойфрендом. На снимках поп-певица предстала в бикини, лежа на надувном матрасе. "Какой прекрасный день", - подписала серию снимков Спирс.

Спирс отдыхает в бассейне вместе с бойфрендом\ инстаграм Бритни Спирс

На снимках видно, как звезда загорает и релаксирует, показывая свои прелести.

Спирс отдыхает вместе с бойфрендом \ инстаграм Бритни Спирс

Как сообщал УНИАН, ранее Бритни Спирс порадовала поклонников свежим луком. Она поделилась с подписчиками фото, на которых позирует в топе с глубоким декольте и коротких шортах.

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Теги: #Бритни Спирс