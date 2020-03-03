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Постаревшая Бритни Спирс показала мускулистого жениха (фото)

09:02, 03 марта 2020
Звезды
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Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram, britneyspears

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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я обожаю и люблю его больше всего на свете", - подписала одну из фотографий Спирс.

На снимках полуобнаженные влюбленные позируют на лаконичном красном фоне. Спирс одета в белый кружевной боди, а ее избранник лишь в одних боксерах.

Отметим, что пара уже достаточно длительное время вместе. Сэм Асгари является фитнес-инструктором певицы.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

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Теги: #Бритни Спирс#певица#фото