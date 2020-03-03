Постаревшая Бритни Спирс показала мускулистого жениха (фото)

Певица опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в обнимку со своим избранником.

Известная певица Бритни Спирс опубликовала несколько снимков со своим женихом Сэмом Асгари.

Читайте такжеБритни Спирс показала, как во время танца сломала ногу (видео)

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я обожаю и люблю его больше всего на свете", - подписала одну из фотографий Спирс.

На снимках полуобнаженные влюбленные позируют на лаконичном красном фоне. Спирс одета в белый кружевной боди, а ее избранник лишь в одних боксерах.

Отметим, что пара уже достаточно длительное время вместе. Сэм Асгари является фитнес-инструктором певицы.