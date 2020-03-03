Постаревшая Бритни Спирс показала мускулистого жениха (фото)
09:02, 03 марта 2020Звезды
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Певица опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в обнимку со своим избранником.
Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram, britneyspears
Известная певица Бритни Спирс опубликовала несколько снимков со своим женихом Сэмом Асгари.
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Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Я обожаю и люблю его больше всего на свете", - подписала одну из фотографий Спирс.
На снимках полуобнаженные влюбленные позируют на лаконичном красном фоне. Спирс одета в белый кружевной боди, а ее избранник лишь в одних боксерах.
Отметим, что пара уже достаточно длительное время вместе. Сэм Асгари является фитнес-инструктором певицы.
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