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В коротких шортах и ярком топе: Бритни Спирс порадовала поклонников свежим луком

11:45, 14 мая 2020
Звезды
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Бритни Спирс порадовала поклонником порцией новых фото \ Инстаграм Бритни Спирс

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На этот раз звезда выложила пару фото и видео. "Я чувствую себя сегодня как Мэри Поппинс… очень ветрено… вместо зонтика, в моей сумке, я нашла… шляпу!!", - написала певица под одним из фото. Второе фото звезда подписала: "Улыбка для моих ненавистников".

Певица надела короткие шорты и топ \ Инстаграм Бритни Спирс

На снимках поп-певица предстала традиционно - в коротком топе с глубоким вырезом оранжевого цвета, оголив живот, и белых мини-шортах. На лице у Бритни Спирс был темный макияж глаз, а на шее несколько украшений. Похоже, записывая новое видео, звезда была в хорошем расположении духа.

Спирс показала глубокое декольте \ Инстаграм Бритни Спирс

Как сообщал УНИАН. Lite, ранее Бритни Спирс устроила очередную фотосессию. Чтобы как-то себя повеселить попдива почти каждый день устраивает себе селфи-фотосеты. Она наряжается в короткие топы и шорты и позирует перед камерой.

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Теги: #певица