Актер скончался 3 октября.

Умер народный артист Украины, режиссер и актер Национального театра имени Марии Заньковецкой Григорий Шумейко. Мужчины не стало во вторник, 3 сентября.

О трагическом событии сообщили коллеги Шумейко на официальной странице в Facebook театра Заньковецкой во Львове. Они отметили, что на момент смерти актеру было 74 года и выразили соболезнования родным. Причины смерти не разглашаются.

"Невосполнимая потеря в нашем коллективе... Сегодня (3 сентября - УНИАН) на 74-м году жизни ушел в мир иной народный артист Украины, актер, режиссер Григорий Шумейко. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье актера. Скорбим", - написали коллеги артиста.

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Парастас с Григорием состоялся накануне во Львове. Прощание с театральным деятелем запланировано на сегодня, 4 сентября. Оно состоится в театре имени Марии Заньковецкой в 13:00, после чего актера похоронят.

К слову, Шумейко получил актерское и режиссерское образование в Киевском государственном институте театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого и в Театральном институте имени Бориса Щукина.

За свою карьеру артист сыграл роли в более 100 различных спектаклях, в частности, "Черная пантера", "Дай сердцу волю, заведет в неволю", "Макбет", "Украденное счастье". А также он выступил режиссером 20 спектаклей. Григория наградили орденом "За заслуги" III степени, а еще он получил награду от Минкульта Украины "За достижения в развитии культуры и искусства".

Напомним, ранее ушел из жизни режиссер сериала "Беверли-Хиллз" Джеймс Даррен.

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