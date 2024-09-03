Американский актер, певец и режиссер культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" Джеймс Даррен ушел из жизни. Ему было 89 лет. Он умер во сне в больнице в Лос-Анджелесе вчера, 2 сентября. Об этом сообщает издание CBS News.

Известно, что на прошлой неделе мужчину срочно доставили в медицинское учреждение для замены аортального клапана. Однако провести операцию не удалось из-за его слабого состояния здоровья.

"Если честно, это стало своего рода ударом. Я имею в виду, мы знали, что он нездоров, но мы не ожидали этого", - прокомментировал смерть звезды его сын.

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Что известно о Джеймсе Даррене

Даррен родился в Филадельфии в семье итальянских эмигрантов. С 16 лет он начал заниматься актерским мастерством, а позже подписал контракт с известной студией "Columbia Pictures".

В 1956 году дебютировал в фильме "Грухот в доках". Через год он начал активно появляться в кинолентах, которые стали популярными: "Операция "Сумасшедший бал", "Братья Рико", "Тихуанская история" и "Прогулка стрелка". К слову, фильм "Гиджет" принес Джеймсу большой успех. Актер стал кумиром для многих подростков в 1960-х.

Также Даррен режиссировал эпизоды популярных сериалов, таких как "Уокер, техасский рейнджер", "Беверли-Хиллз 90210" и "Мелроуз Плейс".

Напомним, недавно прямо во время выступления на сцене умер обладатель "Грэмми" рэпер FatMan Scoop.

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