Причиной смерти стала болезнь.

Известная южноафриканская актриса, звезда фильма "Черная пантера" Конни Чиуме ушла из жизни. На момент смерти знаменитости было 72 года.

Трагическое событие произошло во вторник, 6 августа. Печальную весть сообщили родные актрисы на ее странице в Instagram. Жизнь артистки оборвалась в больнице. Последние дни Чиуме провела в клинике. Ее госпитализировали из-за необходимости провести медицинское обследование и сердце звезды внезапно остановилось.

"Семья Чиуме с сожалением сообщает вам о ее смерти. Конни Чиуме, 72 года, умерла в больнице 6 августа 2024 года. Семья просит о конфиденциальности в этот тяжелый период. Семья будет сообщать дополнительные подробности", - написали близкие Конни.

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Окончательную причину смерти знаменитости пока не раскрывают, но известно, что много лет Чиуме боролась с тяжелой болезнью. Поэтому, вероятно, именно она забрала жизнь актрисы.

К слову, артистка стала настоящей иконой в африканском кинематографе. Всемирную славу ей принесла роль в ленте Marvel "Черная Пантера". Она сыграла одну из лидеров племени Зававари.

Напомним, ранее умер звезда сериала "Теория большого взрыва" Боб Ньюхарт. Ему было 94 года.

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