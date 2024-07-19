Мужчине было 94 года.

Американский комик и актер Боб Ньюхарт, который известен благодаря сериалу "Теория большого взрыва", ушел из жизни. Ему было 94 года. Об этом пишет издание Variety.

Известно, что мужчина умер у себя дома в Лос-Анджелесе после непродолжительных болезней. Друзья и коллеги до сих пор не могут поверить в эту утрату и написали свои соболезнования родным.

"От его новаторских стендап-выступлений до двух классических ситкомов он подарил нам смех на всю жизнь. По-настоящему уникальный. Спасибо, Боб Ньюхарт", - написал актер Марк Хэмилл.

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К слову, у актера остались четверо детей и 10 внуков.

Что известно о Бобе Ньюхарте

Ньюхарт начал в 1950-х годах работать в комедийном шоу на телевидении. Интересная манера речи и заикание сделали его сенсацией. Позже он начал сниматься в кино. После ленты "Эльф" Боб стал узнаваемым и востребованным.

Затем была роль отчима Сьюзан Майер в сериале "Отчаянные домохозяйки". Но еще большую популярность принес сериал "Теория большого взрыва", в котором он сыграл профессора Артура Джеффриса.

За свою почти 70-летнюю карьеру Боб получил немало престижных премий. В частности, три "Грэмми", "Эмми" и "Золотой глобус". Также его альбом 1960 года "The Button-Down Mind of Bob Newhart" стал первым комедийным альбомом, который возглавил чарт Billboard. А еще он занял второе место в UK Albums Chart.

Напомним, ранее стало известно о смерти украинского актера Игоря Щербака.

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