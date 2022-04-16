Певица жалуется, что сочувствия не проявил даже Киркоров, с которым она обнималась.

Украинская певица Оля Полякова заявила, что после того, как РФ начала бомбить украинские города 24 февраля, ни одна российская звезда не позвонила и не написала. Даже те, кто ранее позиционировали себя как друзья.

Об этом Полякова рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Ощущение того, что это не 50 дней, а целый год прошел. Для меня это полная смена жизни, как и у всей Украины", - высказалась артистка.

Больше всего ее возмутило то, что ее не поддержали те селебрити российского шоу-бизнеса, которые ранее улыбались в глаза. Например, Киркоров.

"Мне часто говорят: а что ж ты с Филиппом Киркоровым обнималась? А теперь что? И он не позвонил. Никто не позвонил, никто не спросил как ты, как твои дети, что у тебя, как тебе помочь. Никто из шоу-бизнеса этого не сделал", - возмущенно рассказала Оля Полякова. Знаменитость считает, что главная причина тому - это страх.

"Я думаю, что они боятся. И вот эта тема страусиного поведения, когда ты не хочешь знать правды. Потому что ты если эту правду знаешь и слышишь, с ней приходится что-то делать", - резюмировала певица.

Напомним, украинский фильм "Папины кроссовки" получил Гран-при Рижского кинофестиваля.

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