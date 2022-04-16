Награждение в рамках фестиваля краткометражного кино состоялось 14 апреля.

Украинский фильм "Папины кроссовки" о 13-летнем сироте Саше получил Гран-при на Рижском кинофестивале короткометражного кино 2Annas ISFF.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице фестиваля.

В жюри конкурса рассказали, что высшую награду кинолента получила за "мастерское исполнение чувствительной темы и безупречную режиссуру; за детальное воспроизведение реальности через живое действие".

Отметим, короткометражка "Папины кроссовки" - это история о подростке по имени Саша, который остался без родителей и вырос в интернате. Однако ему нашли приемных родителей и он должен отправиться в американскую семью, но кое-что его не отпускает.

В главных ролях выступили непрофессиональные актеры Богдан Зенченко, Игорь Олейник, Дмитрий Бучек, Ольга Любарова, Елена Осина, Кори Эн Джейсон. Автор сценария, режиссер, режиссер монтажа – Ольга Журба. Оператор – Владимир Усик. Продюсеры – Максим Асадчий и Саша Чубко (Pronto Film).

Напомним, голливудский актер Хью Джекман поговорил с мальчиком из Одессы, который нарисовал Росомаху.

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