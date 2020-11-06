Полякова считает "подозрительной" такую реакцию подписчиков.

Украинская певица Оля Полякова, представившая в рамках международного музыкального фестиваля Парус-2020 в ОАЭ свое шоу "Королева Ночи", ответила возмутившимся комментаторам.

Читайте также"Что заставляет оголяться?": Настю Каменских атаковали хейтерыПосле того, как певица выступила вместе с Филиппом Киркоровым, которому из-за посещения аннексированного Россией Крыма запрещен въезд в Украину, подписчики Поляковой возмутились в комментариях в её Instagram:

"Обниматься с оккупантами на одной сцене, пусть и в Дубаи, это по вашему ок? Патриотизм такой патриотизм", "А как же унижающий вас рос шоубиз? Уже всё ок, да".

В ответ Полякова записала видеообращение, в котором назвала хейт "подозрительным". По её словам, в январе она гастролировала в США и Канаде и встретилась с Филиппом в Майями, где он предложил ей выступить вместе в Эмиратах.

Тогда, по словам певицы, они вместе выходили в эфир и снимали истории, но никто не возмущался в комментариях по этому поводу.

"А тут что-то пошло не так?! Это что же, интересно? С каких пор Филипп Киркоров, ставший звездой ещё при царе Горохе, который слова кривого не сказал ни против нашей страны, ни против нашего народа, вдруг стал врагом? А общение с ним стало преступлением против человечества? Может так кому-то очень нужно", - написала Полякова.

"Дубай. Напомните мне, пожалуйста, где в России находится этот город, чтобы что-то писать про "зраду" и про мою позицию, что она там как-то поменялась. А она у меня четкая и конкретная: я буду выступать там, где хочу и с кем хочу, и считаю возможным для себя! В России я не выступаю. В Дубае я выступаю. Если эта позиция не совпадает с вашей, то это ваши проблемы. Я не собираюсь ее с вами согласовывать, обсуждать", - написала певица.

По словам Поляковой, организаторы фестиваля Парус-2020 работают для всех русскоязычных жителей и туристов ОАЭ. Также она отметила, что фестиваль не имеет никакого политического или национального подтекста.

"Если вас смущает, что этим людям понятен русский язык, то прекратите тогда писать на русском свои комментарии, Прекратите разговаривать на нем, а лучше прекратите понимать его", – сказала артистка.

Певица связывает волну хейта с тем, что она начала говорить о том, что государство убивает музыкальный бизнес и не делает ничего для того, чтобы защитить музыкантов.

"Что же это получается? Народный артист Украины Филипп Киркоров вдруг стал врагом, и поэтому выступать с ним на одной сцене в Объединенных Арабских Эмиратах для туристов украинской артистке нельзя, иначе проклянут. А что же тогда можно? Выступать в Белой Церкви – нельзя. Выступать в Харькове – нельзя. Выступать в Киеве во Дворце спорта – нельзя. В Дубае – тоже нельзя!" – возмутилась она.

Концерт Поляковой в ОАЭ

Оля Полякова прилетела в ОАЭ со своим шоу «Королева Ночи», которое представила в рамках международного музыкального фестиваля Парус-2020 4 ноября.

Певица была замечена в одном из люксовых ресторанов Дубая в компании своего друга Филиппа Киркорова. Они встретились в рамках большого совместного концерта и спели на одной сцене.

Отметим, что за посещение аннексированного Россией Крыма Филиппу Киркорову запрещен въезд в Украину.

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Автор: Людмила Жерновская