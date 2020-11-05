На днях Оля Полякова была замечена в одном из люксовых ресторанов Дубая в компании Филиппа Киркорова.

Украинская певица Оля Полякова прилетела в ОАЭ со своим шоу «Королева Ночи», которое представила в рамках международного музыкального фестиваля Парус-2020 4 ноября.

На днях Оля Полякова была замечена в одном из люксовых ресторанов Дубая в компании своего друга Филиппа Киркорова. Артисты праздновали встречу, мило беседовали и пили шампанское. Об этом свидетельствуют многочисленные stories, опубликованные певцом на своей странице в Instagram.

«Наша авантюра, зародившаяся год назад в Майами все-таки завелась», - комментирует Киркоров. Речь идёт об идее совместного концерта артистов, которая возникла в январе 2020 года в Майами, где Полякова и Киркоров отдыхали семьями. На что певица ответила в характерной для себя манере: «Я в шоке».

Отметим, что Филипп Киркоров и Оля Полякова встретились в Дубае в рамках большого совместного концерта, который состоялся в рамках фестиваля 4 ноября.

Читайте такжеСветлана Лобода шокировала фанатов новой прическойПозже на своей странице в Instagram певица поделилась кадрами панорамного вида своих апартаментов на Персидский залив и сцену, на которой проходил саундчек Киркорова, подписав «Каждый по-своему готовится».

Отметим, что за посещение аннексированного Россией Крыма Филиппу Киркорову запрещен въезд в Украину.

Напомним, ранее певица Оля Полякова поругалась с главой Минздрава в прямом эфире из-за концерта в Харькове. Артистке не понравилась критика со стороны министра, который возмутился нарушением карантина.

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Автор: УНИАН