Поклонники неоднократно спрашивали у Винника, куда он запропастился.

Вот уже три месяца украинский артист Олег Винник молчит о войне в Украине. Более того, он внезапно исчез с радаров. Поклонники в недоумении от его поступка и часто спрашивают в комментариях под его постами, куда же он запропастился.

Оля Полякова и Маша Ефросинина в своей передаче "Взрослые девочки" затронули эту тему.

Так, Оля сказала, что во время войны осталась без денег, так как накануне потратила их на ремонт и на творчество. Она рассказала, что крупную сумму денег вложила в клип, который они снимали вместе с Олегом Винником.

Ефросинина уточнила, что сейчас Олега Винника нигде не слышно и не видно. Полякова согласилась с этим, но дальше они не стали развивать эту тему.

Отметим, за три месяца войны в Украине Олег Винник так и не выразил свою позицию по этому поводу. В своих соцсетях он публикует одиночные посты, но не называет Россию - агрессором, а войну - войной.

"Интересно, почему вы, как публичное лицо не высказываете своего мнения относительно войны?", "Очень нужна поддержка Украине с вашей стороны! Как артист, выступайте и донесите до еще большего количества людей правду, которую не все понимают и знают", "А сам в Германии сидишь? Твои братья по шоу-бизнесу воюют уже", - пишут поклонники в комментариях.

Вас также могут заинтересовать новости: