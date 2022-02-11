Певица опубликовала видео с примерки нового наряда.

Наталья Могилевская опубликовала видео, на котором позирует в новом платье. По мнению поклонников, мешковатый наряд не очень идет артистке.

"Бегите, Наташа, это не ваше", "Зовсім негарно", "Вам не идёт такой образ", "Это платье носить нельзя", "По моему полнит", "Платье не очень", "Серо-коричневый мешок", "Платье коричневое, но ужасное!", "Вообще не ваша модель, ну уж извините", - пишут поклонники в Инстаграме Натальи.

Отметим, за день до этого звезда украинского шоу-бизнеса также показала, какую травму она получила во время репетиции с шоу-балетом. К счастью, повреждение оказалась несерьезным, и певица смогла продолжить свою работу. Более того, она даже пошутила по этому поводу.

"Пишите в заголовках: меня балетные избили стойкой с микрофоном. Полтора килограмма прямо в лоб", - сказала артистка у себя в stories.

Напомним, недавно украинская певица Наталья Могилевская вышла в слитном купальнике и тапочках на улицу. В таком образе она позировала на снегу.

Также УНИАН писал, что Могилевская снова прокомментировала слова бывшего подопечного Бориса Круглова, известного как Борис Апрель, а после каминг-аута - как Зианджа и Зи Фамелу.

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