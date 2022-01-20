Поклонники засыпали певицу комплиментами.

Украинская певица Наталья Могилевская вышла в слитном купальнике и тапочках на улицу. В таком образе она позировала на снегу.

"Пока все позируют в купальниках на заграничных курортах, я остаюсь верна родному Днепру. И мне тепло, потому что меня согревают сердца моих сограждан. Всех с праздником", - подписала фото Могилевская.

А также она поделилась лайфхаком, как выгулять красивую летнюю обувь зимой. Такой пост Могилевская сопроводила "снежными" фотографиями. Стоит отметить, что фигура в у певицы достаточно стройная.

Читайте также"Тина такая счастливая": в сети появилось архивное фото Кароль и ее семьи"На обувь даже не обратила внимание, а вот фигура - класс", "Сильно красивая", "Вы шикарная женщина и певица великолепная", "Так похудела, красотка", - пишут поклонники.

Напомним, ранее Наталья Могилевская рассказала, как попала в конфуз.

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