Певица пообещала защитить себя.

Украинская певица Наталья Могилевская снова прокомментировала слова бывшего подопечного Бориса Круглова, известного как Борис Апрель, а после каминг-аута - как Зианджа и Зи Фамелу. Певица попросила прекратить нападки на нее.

Соответствующий пост Могилевская опубликовала в своем профиле в Instagram.

"Зи Фамелу, мы с тобой не знакомы лично. Но я хорошо была знакома с Борисом Апрелем. И я запомнила его как ранимого парня, который серьезно страдал анорексией. Человек тонкой душевной организации, который никому не верил и не ел никогда, и нигде. Потому странно обвинять меня в буллинге за полноту", - отметила певица.

Могилевская вспомнила, что Апрель бесконечно сидел на диетах и часто худел, даже несмотря на то, что имел стройную фигуру. Она добавила, что питание ее подопечного становилось заботой всего офиса.

Читайте также"Двойник" Лободы, Зианджа, Дженнер: 5 звезд-трансгендеров, которым надоело жить в собственном теле (фото)"А еще я помню, что Боря был бесконечно на всех обижен. Он часто "ляпал" в интервью, что всем нам потом приходилось как-то выкручиваться из этого ляпа. Он бесконечно был отверженным, на всех обиженным мальчиком. Ему все время казались везде какие-то козни, заговоры. Ему казалось, что все вокруг враги", - считает певица.

Однако артистка добавила, что приятных моментов, связанных в ее памяти с Апрелем, осталось больше, чем недопонимания и ошибок, "которые, несомненно в отношениях делают все".

"Я хотела помочь, а не отвергнуть или проигнорировать, как в то время делали большинство по отношению к гомосексуалам и трансгендерам. Сейчас, располагая новыми исследованиями и информацией и чуть большей лояльностью людей, мы могли бы сделать что-то более успешное. Но время уже не вернуть", - написала певица.

Могилевская удивилась, что ее обвинили в неприятии трансгендеров.

"Когда я за тебя устраивала буквально революции, не давая возможность организаторам шоу проехать на съемку и рискуя всей площадкой, своим участием и репутацией… Я много раз боролась за тебя, отстаивала и вытирала твои слёзы… Ну и кормила, конечно тоже :))))", - написала артистка.

"Зи Фамелу, надеюсь, мы когда-то познакомимся и я полюблю тебя так же сильно, как любила Борю. Но я тебя очень прошу, не нападай на меня, ты же знаешь, что я могу себя защитить. Но тот факт, что я этого не делаю - говорит о моих по-прежнему теплых и нежных чувствах к тебе", - подытожила Могилевская.

Зи Фамелу в ответ опубликовала пост Могилевской у себя в истории с комменатрием: "Не стану отвечать. Было сказано достаточно всего. Искренне желаю мира и любви".

Напомним, ранее певица-трансгендер Зи Фамелу, ранее известная украинцам под псевдонимами Борис Апрель и Зианджа, рассказала о конфликте с Аланом Бадоевым, Натальей Могилевской и Максом Барских. В частности последний, по словам певицы, во время одного из споров вылил ей в лицо горячий чай.

Вас также могут заинтересовать новости: