Наталья Могилевская травмировалась на репетиции  / фото instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская активно готовится к новому концерту. Во время одной из последних репетиций исполнительница получила небольшую травму.

Об этом она рассказала в Instagram-сторис, показав на видео свое ранение.

"Ранение на лбу. Я сегодня коцнулась во время репетиции с балетом, микрофоном. Пишите заголовки: "Могилевскую избили стойкой микрофона",  – пошутила она и расхохоталась. – Вместе с микрофоном. Полтора килограмма прямо в лоб".

Наталья Могилевская  показала ранение / скриншот

На других роликах певица рассказала о подготовке к концерту.

Напомним, ранее сообщалось, как Могилевская ответила на обвинения в буллинге своего бывшего подопечного Бориса Круглова, известно под псевдонимами Борис Апрель, а после каминг-аута –  Зианджа и Зи Фамелу.

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