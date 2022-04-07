Пара состояла в официальном браке 6 лет.

Украинский актер Дмитрий Ступка развелся со своей супругой, моделью и телеведущей Полиной Логуновой после 6 лет брака.

В своем Instagram Полина написала, что они с Дмитрием остались в дружеских отношениях и вместе продолжают воспитывать дочь Богдану.

"Друзья, мы с Димой больше не супруги, но остались замечательными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения", – написала Полина.

Отметим, Дмитрий Ступка и Полина Логунова официально оформили свои отношения 11 марта 2016 года. Уже 25 апреля 2017 года у них родилась дочь Богдана.

Кто такой Дмитрий Ступка

Дмитрий Ступка - украинский актёр театра и кино. Актёр киевского театра имени Ивана Франко. Сын Остапа Ступки и внук Богдана Ступки.

С 2007 года снимается в кино. Сыграл второстепенные роли в нескольких российских или русскоязычных фильмах и сериалах; сыграл одну из главных ролей в фильме "Мы из будущего 2". В 2008 году снялся в фильме Кшиштофа Занусси "Сердце на ладони". В 2013 году сыграл главную роль в фильме Любомира Левицкого "Тени незабытых предков".

Напомним, ранее о своем разводе сообщили украинские артисты Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

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