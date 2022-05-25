Полина призналась, что невероятно любит дочь Богдану, которая после развода осталась жить с ней.

Экс-супруга украинского актера Дмитрия Ступки Полина Логунова заявила, что сомневается в том, хорошая ли она родительница. Она воспитывает пятилетнюю дочь Богдану - это единственный ребенок от их с Дмитрием брака.

Несмотря на развод, оба родителя стараются максимум времени и заботы давать ребенку. Но Логунова отметила, что не уверена сможет ли разделить эту материнскую любовь с еще одним ребенком.

"Я чувствую, что готова была бы просто 100500 раз боль родов (которую я помню до сих пор), лишь бы иметь это чудо света в своей жизни. Эта девочка вьет из меня веревки и мне даже не хочется больше детей, потому что, мне кажется, что я не хочу делить ни с кем любовь к ней. Чтобы она была одним моим ребенком, которому я могу отдавать все сердце. Это вообще нормально?", - написала Полина на своей странице в Instagram.

Напомним, Логунова пригрозила уничтожить Ступку после раскрытой "правды" об их разводе.

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