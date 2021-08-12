Фанаты поддерживают Бритни Спирс в деле об опеке над ней / instagram.com/britneyspears
Поклонники известной певицы Бритни Спирс угрожают судье по делу об опеке физической расправой, так как они недовольны решением суда.
Об этом сообщает TMZ.
Судья не отменила опеку отца над Бритни, а также отклонила просьбу певицы об экстренном слушании по вопросу раздела имущества. В связи с этим фанаты Спирс решили "надавить" на судью.
Источник в полиции рассказал, что департамент округа Лос-Анджелес следит за такой активностью в сети. Так как некоторые из пользователей напрямую угрожали судье.
"У меня такое чувство, что эту судью Бренду Пенни ждет ужасная загадочная смерть", - написал один из пользователей в Twitter.
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