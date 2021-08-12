Поклонники известной певицы Бритни Спирс угрожают судье по делу об опеке физической расправой, так как они недовольны решением суда.

Об этом сообщает TMZ.

Судья не отменила опеку отца над Бритни, а также отклонила просьбу певицы об экстренном слушании по вопросу раздела имущества. В связи с этим фанаты Спирс решили "надавить" на судью.

Источник в полиции рассказал, что департамент округа Лос-Анджелес следит за такой активностью в сети. Так как некоторые из пользователей напрямую угрожали судье.

"У меня такое чувство, что эту судью Бренду Пенни ждет ужасная загадочная смерть", - написал один из пользователей в Twitter.

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Автор: Диана Могилевич