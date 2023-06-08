6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего город пошел под воду. Власти приняли решение эвакуировать людей, а военные и мирные жители спасали животных.
Так, по сети разлетелось фото, на котором спасенная овчарка держится за ногу мужчины. Заметно, что собака мокрая, то есть, скорее всего, она едва не утонула. Взгляд у нее полон боли, глаза наполнены слезами.
Пройти мимо этого фото не смогла украинская певица София Ротару. Она опубликовала кадры в инста-сториз и добавила эмодзи со слезами.
Стоит отметить, что знаменитость регулярно показывает все ужасы войны в своих соцсетях, однако не комментирует их. Чаще всего она просто оставляет разные эмодзи.
Подрыв Каховской ГЭС - реакция Ротару
После происшествия певица сразу же опубликовала в инста-сториз видео с Каховской ГЭС. Она ничего не стала писать, а лишь добавила разбитое сердце.
Известно, что станция не подлежит восстановлению. Из-за катастрофы пострадал и Херсон, последствия добираются и до Николаева.