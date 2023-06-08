Она опубликовала новую "сториз".

6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего город пошел под воду. Власти приняли решение эвакуировать людей, а военные и мирные жители спасали животных.

Так, по сети разлетелось фото, на котором спасенная овчарка держится за ногу мужчины. Заметно, что собака мокрая, то есть, скорее всего, она едва не утонула. Взгляд у нее полон боли, глаза наполнены слезами.

Пройти мимо этого фото не смогла украинская певица София Ротару. Она опубликовала кадры в инста-сториз и добавила эмодзи со слезами.

Видео дня

Стоит отметить, что знаменитость регулярно показывает все ужасы войны в своих соцсетях, однако не комментирует их. Чаще всего она просто оставляет разные эмодзи.

Подрыв Каховской ГЭС - реакция Ротару

После происшествия певица сразу же опубликовала в инста-сториз видео с Каховской ГЭС. Она ничего не стала писать, а лишь добавила разбитое сердце.

Известно, что станция не подлежит восстановлению. Из-за катастрофы пострадал и Херсон, последствия добираются и до Николаева.

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