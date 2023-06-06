Украинская актриса театра и кино выложила в своем блоге шокирующие кадры первых последствий трагедии для региона.

6 июня рано утром стало известно, что российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого населенные пункты вблизи уходят под воду. На это уже отреагировали многие украинские знаменитости. Их возмущает то, что страна-террорист до сих пор не несет ответственности за свои убийственные действия.

Актриса театра и кино Ольга Сумская ужаснула подписчиков своего блога кадрами с региона. На фото и видео видно, что улицы, площади и жилые массивы заполнены водой. Людей эвакуируют, многие животные брошены.

"Господи, страшная ночь. Очередной акт террора. Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС! Уже затапливает некоторые населенные пункты. Высота волны составляет примерно 3 метра. Подрыв Каховской ГЭС приведет к тому, что без воды останутся Днепропетровщина, Херсон и Запорожская область", - написала актриса театра и кино.

Видео дня

В комментариях люди поражаются тому, насколько захватчики жестокие. Некоторые просто поверить не могут, что это происходит в 21 веке.

Реакция соцсетей

"Какая беда.... И когда же это закончится?"

"Боже мой… Что же это за горе? Такие соседи…"

"Столько бед! Как же это все пережить бедным людям?"

"Там людей некому спасать… Что уж про животных говорить?"

"Господи, смилуйся над нами… Сколько на нашу судьбу еще испытаний выпадет?"

Ранее УНИАН писал, что звезды не могут сдержать эмоций после подрыва Каховской ГЭС.

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