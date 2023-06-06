6 июня рано утром стало известно, что российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого населенные пункты вблизи уходят под воду. На это уже отреагировали многие украинские знаменитости. Их возмущает то, что страна-террорист до сих пор не несет ответственности за свои убийственные действия.
Актриса театра и кино Ольга Сумская ужаснула подписчиков своего блога кадрами с региона. На фото и видео видно, что улицы, площади и жилые массивы заполнены водой. Людей эвакуируют, многие животные брошены.
"Господи, страшная ночь. Очередной акт террора. Российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС! Уже затапливает некоторые населенные пункты. Высота волны составляет примерно 3 метра. Подрыв Каховской ГЭС приведет к тому, что без воды останутся Днепропетровщина, Херсон и Запорожская область", - написала актриса театра и кино.
В комментариях люди поражаются тому, насколько захватчики жестокие. Некоторые просто поверить не могут, что это происходит в 21 веке.
Реакция соцсетей
- "Какая беда.... И когда же это закончится?"
- "Боже мой… Что же это за горе? Такие соседи…"
- "Столько бед! Как же это все пережить бедным людям?"
- "Там людей некому спасать… Что уж про животных говорить?"
- "Господи, смилуйся над нами… Сколько на нашу судьбу еще испытаний выпадет?"
Ранее УНИАН писал, что звезды не могут сдержать эмоций после подрыва Каховской ГЭС.