Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов, включая Херсон.

Рано утром 6 июня стало известно, что россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. В соцсетях распространяют видео оттуда. Судя по кадрам, повреждения критические, и они стали причиной бесконтрольного сброса воды из Каховского водохранилища.

Из-за этого уже подтоплены несколько населенных пунктов, включая Херсон. В регионе объявлена эвакуация.

Рассказываем, как украинские звезды отреагировали на очередное вопиющее зверство со стороны оккупантов.

Видео дня

Рамина

Украинская блогерша, которая в последнее время снимает контент о войне, берет интервью у защитников, военнопленных и волонтеров, не смогла сдержать эмоций. Она крайне возмущена тем, что россияне до сих пор не несут наказания за свои преступления.

"Знаете, что меня больше всего раздражает? Какие бы страшные вещи не творили россияне, им за это ничего. Где наказание за теракт в Еленовке, например? Кто-то ликвидирован, задержан? Они взрывают станции, устраивают теракты, не соблюдают нормы Женевской конвенции, а им за это ничего. Мы с ними на языке дипломатии, они с нами на языке террора. Ликвидировать каждого, кто принимал и исполнял преступные решения!" - призвала блогерша.

Юрий Горбунов

Продюсер и телеведущий опубликовал шокирующие кадры и напомнил, что россияне в очередной раз своими действиями привели к экоциду в Украине.

"Очередное военное преступление оккупантов! Экологическая и техногенная катастрофа! Уже официально заявлено! Россияне взорвали машинный зал Каховской ГЭС. Затопленные села, нарушенная экосистема целого региона, опасность катастрофы на Запорожской АЭС, охлаждающая стержни водами Днепра! Каховская ГЭС не подлежит восстановлению! Настоящий экоцид 21 века! Именно в это время ООН ни слова официально не сообщает о преступлении, а, внимание, празднует день русского языка!" - возмутился Юрий Горбунов.

Екатерина Осадчая

Супруга Юрия Горбунова напомнила, что еще год назад говорили о том, что россияне могут взорвать ГЭС, однако тогда иностранные партнеры не приняли никаких действий, чтобы это предотвратить.

Леся Никитюк

Телеведущая показала архивное фото, сделанное во время съемок шоу "Ле Маршрутка". Тогда она была около Каховской ГЭС, и подумать не могла, что уже вскоре это место оккупанты уничтожат.

"Что наделали п*доры… И снова пожелаю всем на болотах гореть в адском огне. Человеческие жизни, дома, редкие растения, животные - все это не имеет никакого значения для русни. Все, что умеет Россия - уничтожать, насиловать, убивать" - сказала Никитюк.

Эктор Хименес-Браво

Колумбийский шеф-повар, который не так давно получил паспорт гражданина Украины, неравнодушен к судьбе своей страны. Хименес-Браво написал, что у него в голове не укладывается, как в 21-ом веке может такое происходить.

Он также призвал всех эвакуирующихся из опасного региона обязательно отвязывать и открывать своих животных, чтобы те могли сбежать, если их невозможно вывезти, иначе они просто погибнут.

Тина Кароль

Певица предложила людям из пострадавшего региона свою помощь. Также она опубликовала видео с шокирующими последствиями подрыва, которым поделился ранее президент Владимир Зеленский.

Маша Ефросинина

Блогерша и телеведущая обратилась к мировому сообществу на английском языке:

"Еще один ужасный акт российской агрессии. Украинские города, расположенные вокруг, исчезнут через несколько часов. Мир, останови этот террор".

Алексей Суханов

Телеведущий украинского ток-шоу призвал уничтожать всех российских убийц и террористов, которые пришли на украинскую землю.

"На карте мира не может быть такой недостраны. Убийц нужно уничтожать", - высказался Суханов.

Вас также могут заинтересовать новости: