Актрису оскорбил вопрос блогера и она заявила, что не может отвечать за всех россиян.

Российская актриса Татьяна Лазарева, которая поддержала Украину, поспорила с известным блогером и ведущим Славой Деминым. Она дала ему интервью, в ходе которого обсудила тему "хороших русских".

Лазарева утверждает, что такие люди существуют. Она заявила Демину, что "хорошие русские" выходят на одиночные пикеты в РФ и "сильно рискуют".

"А что, есть сомнения? Я знаю очень много "хороших русских". Для начала, это человек, который не поддерживает войну, таких очень много сейчас в РФ... На самом деле, в России очень много людей, которые рискуют своей свободой, выходят на улицу. Выйти в большом городе на одиночный пикет с плакатом "Нет войне" - однозначно значит, что тебя арестуют... Люди выходят", - отметила Лазарева.

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Однако Демин возразил. Он отметил, что не согласен с Лазаревой, ведь не верит в "хороших русских". Ведущий напомнил актрисе, что РФ бомбит Украину, а он каждую ночь боится за своего сына.

"А вы понимаете, почему украинцы так говорят? Не только из-за пропаганды. Я человек, который работает в СМИ и живет в Киеве, и каждый день накрываю собой собственного сына, когда летят ракеты с Брянска. Как я могу к этому спокойно относиться?" - парировал Демин.

Слова ведущего не понравились Лазаревой. Она попыталась скрыть раздражение и отметила, что не может отвечать за всех россиян. Актриса признала, что ей неприятен такой разговор.

"Я не отвечаю за всех россиян. И мне очень неприятно, когда мне лично, человеку, который против войны, жертвует довольно многим в своей жизни. И мне лично вы предъявляете какие-то претензии и как бы заставляете отвечать за каких-то всех россиян. В Украине тоже очень много людей, мы только что помогли отправить детей в лагерь в Карпатах, и они счастливы. Там никто их не прикрывает телом, потому что там спокойно и нет бомбежки. Вы не даете им право быть счастливыми и веселиться?" - спросила российская актриса.

В итоге Демину и Лазаревой удалось переключиться на другую тему. Актриса дала понять, что не хочет больше говорить о "хороших русских".

Что Лазарева говорит о войне

В апреле 2022 года Лазарева заявила, что "Россию нужно сровнять с землей и построить новую страну". Она выступает против войны и говорила, что ответственность за происходящие в Украине несет все российское общество.

Вскоре Лазарева рассказала, что ей действительно стыдно за то, что происходит в Украине, но сжигать свой паспорт она не будет. Она отметила, что все равно любит РФ.

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