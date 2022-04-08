Татьяна Лазарева дала откровенное интервью.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину некоторые россияне, у которых есть родственники в нашей стране, понимали, что на самом деле происходит в Украине. Они говорили о том, что им стыдно быть россиянами, а поэтому решились сжечь свои паспорта.

В программе "ЖВЛ" российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева отреагировала на такое поведение своих соотечественников.

По ее словам, ей действительно стыдно за то, что происходит в Украине, но сжигать свой паспорт она не будет.

"Я далека от того, чтобы сжигать свой паспорт. Я вообще не стыжусь, что я россиянка. Мне стыдно за то, что происходит сейчас. Я уверена, что наша страна достойна лучшего лидера, лучшей жизни и вообще это прекрасная страна, в которой я выросла. Конечно, я люблю свою страну. Например, когда твой ребенок делает какую-то глупость, тебе стыдно. Но, с другой стороны, так бывает", - сказала Лазарева.

Отметим, Лазарева выразила свою поддержку Украине во время полномасштабного вторжения РФ, а также отметила, что публичным людям в России достаточно тяжело противостоять российской пропаганде в связи с сильными репрессиями.

Напомним, ранее Лазарева отреагировала на зверства оккупантов в Украине.

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