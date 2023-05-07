Харьковчанин Дмитрий Кравец в мирной жизни был творческим человеком, но когда началась полномасштабная война, он не смог стоять в стороне.

В Донецкой области погиб уроженец Харькова Дмитрий Кравец. До того, как уйти на фронт, Дмитрий был режиссером и возглавлял детский театр сказка. О его гибели сообщил друг Юрий Нехода. Известно, что Кравец в последнее время воевал в самом опасном направлении - Бахмутском.

"Творческий человек, режиссер, автор пьес, руководитель детского театра "Сказка", отец двух несовершеннолетних детей. "Я не воин, могу только помогать собратьям, мотивировать их и поддерживать", - так сказал Дмитрий в последнем разговоре, стыдливо оценивая свои боевые достижения", - написал в своем Facebook-блоге Юрий Нехода.

Он вспомнил, что Кравец был тем человеком, который всегда брался за выполнение любых задач, не боясь трудностей.

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"Всегда был готов к выполнению самых сложных задач, будь то в компьютерном дизайне или мультипликации, написании пьесы или сценария. Позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями нации, социальной и национальной справедливости, веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках. Светлая память! Герои не погибают", - добавил Нехода.

Напомним, недавно на фронте погиб артист театра оперы и балета Ростислав Янчишен.

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