О смерти Янчишена стало известно 20 апреля.

Певица Кристина Соловий довела пользователей сети до слез. Она прокомментировала гибель известного артиста театра оперы и балета Ростислава Янчишена, который отдал свою жизнь, защищая нашу страну. Певица показала, как артист танцевал под ее чувственный хит "Тримай мене ніжно".

"Больно сейчас смотреть на этот прекрасный танец под мою песню. На видео артист театра Одесской оперы и балета - Ростислав Янчишен. На днях он погиб на войне. Хочу, чтобы о нем не забыли. Хочу, чтобы весь мир знал! На защиту Украины становится цвет ее нации. Лучшие из людей. И это хорошо знает враг. Россияне продолжают свою кровавую расправу уже третий век подряд только за то, что мы есть", - написала Соловий.

Она также отметила, что россиянам никогда не удастся уничтожить украинскую душу. Соловий добавила, что оккупанты не смогут забрать у нас самое главное.

Видео дня

"Можно отобрать дом, заставить жить в темноте, можно даже целое поколение заставить думать, что у нас один "язык". Но никогда! Не уничтожить украинскую нацию и украинскую культуру. Не вынуть из нее душу!",- добавила певица.

В комментариях пользователи пишут, что никогда не простят России то, что она забирает жизни людей. Фанаты отмечают, что видео с артистом действительно вызывает слезы, им больно осознавать, что Янчишена уже нет.

Гибель артиста Ростислава Янчишена

Недавно стало известно, что на войне погиб солист балета Одесской оперы Ростислав Янчишин. О погибшем говорят, что он был светлым человеком, который всегда улыбался.

Артист сменил пуанты на пулемет. Он погиб 19 апреля, за день до своего 32-го дня рождения.

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