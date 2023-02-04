Блогерша и модель не исключает, что в будущем сможет побороться за звание самой красивой украинки.

Модель Катя Лозовицкая, которая обрела широкую популярность после участия в шоу "Холостяк-12", рассказала о своих профессиональных планах. В интервью 24 каналу девушка призналась, что не исключает своего участия в конкурсе "Мисс Украина":

"Я не исключаю, что в будущем, может быть, все же попробую себя в этом конкурсе".

Отметим, в этом году от Украины на конкурсе "Мисс Вселенная 2022" выступала Виктория Апанасенко. В условиях войны в нашей стране не проводился традиционный отбор - участницу выбрали, оценив ее портфолио, жизненную позицию, а также то, чем она занимается во время войны в Украине.

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Лозовицкая сказала, что Апанасенко достойно представила Украину на международной сцене.

"Я считаю, что Виктория справилась со своей задачей и представила достойно нашу страну. Особенно сейчас, в такое ответственное время", - добавила Катя.

Кто такая Катя Лозовицкая

Украинская модель и блогерша (в Instagram-блоге - более 300 тысяч подписчиков). В реалити-шоу "Холостяк-12" с Алексом Топольским боролась за сердце главного героя и одержала победу.

После финала выяснилось, что Алекс и Катя не вместе. Девушка рассказала, что Топольский не ухаживал за ней и не проявлял знаки внимания, а весь образ "прекрасного принца" был создан лишь для телевизора.

Напомним, победительница "Холостяка-12" ответила, свободно ли ее сердце сейчас.

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