Девушка ведет свой блог с аудиторией более чем 300 тысяч, также она занимается модельным бизнесом.

Победительница шоу "Холостяк" с Алексом Топольским Катя Лозовицкая рассказала, как участие в проекте отразилось на ее работе и узнаваемости. В интервью 24 каналу девушка призналась, что это принесло ей некоторые интересные предложения:

"Я не скажу, что участие в проекте изменило мою модельную карьеру. Не скажу, что это как-то повлияло на количество моей работы в качестве модели. Я как работала со своими клиентами, так и работаю. Конечно, появились интересные предложения по интеграции с разными брендами одежды, косметики, и мне это очень нравится. Я открываю для себя очень много новых, классных украинских брендов, которые мне действительно хочется поддержать".

На вопрос о заработке Лозовицкая отвечать не захотела. Она сказала, что не хотела бы афишировать свои доходы. По поводу источников добавила - получает средства не только от рекламы, но и от съемок.

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"Я не привыкла объявлять свой заработок, потому хотела бы оставить эту информацию при себе. Скажу только, что реклама – это не единственный источник заработка, ведь я продолжаю съемки, продолжаю работать в модельной сфере. В любом случае я не гонюсь за деньгами, выбирая рекламу, я очень придирчиво отношусь к брендам. Цель – рекламировать и рекомендовать людям только качественные продукты", - резюмировала Катя Лозовицкая.

Кто такая Катя Лозовицкая

Модель, блогер, победительница шоу "Холостяк-12" с Алексом Топольским. На пост-шоу выяснилось, что даже несмотря на то, что Алекс выбрал Катю в финале, им не удалось построить счастливые отношения. Сейчас Лозовицкая не афиширует подробности своей личной жизни, поэтому сложно понять свободно ли ее сердце.

Напомним, победительница "Холостяка-12" ответила, свободно ли ее сердце сейчас.

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