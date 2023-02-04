Катя Лозовицкая после шоу хочет держать в тайне подробности своей личной жизни.

Участница и победительница романтического реалити "Холостяк" с Алексом Топольским Катя Лозовицкая рассказала о личной жизни после проекта. Как стало известно на пост-шоу, они с Алексом не смогли построить счастливые отношения из-за того, что он якобы требовал к себе слишком много внимания, не давая романтики и заботы в ответ.

Сейчас в интервью 24 каналу Лозовицкая призналась, свободно ли ее сердце сейчас:

"После проекта "Холостяк" были ухаживания, присылали цветы домой, однако свою личную жизнь мне хотелось бы отныне оставить в частности. Если я изменю мнение на этот счет, то вы обязательно все узнаете".

Холостяк-12: чем закончился

В финале бизнесмен Алекс Топольский выбирал между двумя девушками - Сашей Мудрой и Катей Лозовицкой. По характеру и по образу, который сложился перед зрителями, девушки были абсолютно разные.

Топольскому пришлось непросто, но он все-таки решился и отпустил домой Мудрую. Как выяснилось на пост-шоу, с Катей у него не сложились длительные отношения.

Девушка у себя в блоге рассказала, что в реальной жизни Алекс совсем не тот прекрасный принц, которым он хотел казаться на проекте.

Напомним, победительница "Холостяка-12" ответила, общается ли с Алексом после разрыва.

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