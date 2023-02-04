Участница и победительница романтического реалити "Холостяк" с Алексом Топольским Катя Лозовицкая рассказала о личной жизни после проекта. Как стало известно на пост-шоу, они с Алексом не смогли построить счастливые отношения из-за того, что он якобы требовал к себе слишком много внимания, не давая романтики и заботы в ответ.
Сейчас в интервью 24 каналу Лозовицкая призналась, свободно ли ее сердце сейчас:
"После проекта "Холостяк" были ухаживания, присылали цветы домой, однако свою личную жизнь мне хотелось бы отныне оставить в частности. Если я изменю мнение на этот счет, то вы обязательно все узнаете".
Холостяк-12: чем закончился
В финале бизнесмен Алекс Топольский выбирал между двумя девушками - Сашей Мудрой и Катей Лозовицкой. По характеру и по образу, который сложился перед зрителями, девушки были абсолютно разные.
Топольскому пришлось непросто, но он все-таки решился и отпустил домой Мудрую. Как выяснилось на пост-шоу, с Катей у него не сложились длительные отношения.
Девушка у себя в блоге рассказала, что в реальной жизни Алекс совсем не тот прекрасный принц, которым он хотел казаться на проекте.
Напомним, победительница "Холостяка-12" ответила, общается ли с Алексом после разрыва.