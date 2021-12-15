Мужчину раздражает вопрос зрителей проекта о том, использовал ли он Злату.

Победитель шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный откровенно ответил на вопросы подписчиков в Instagram по поводу "драмы" в отношениях со Златой Огневич.

Свои видеоответы он опубликовал в "историях" Instagram.

Так, первый упрек в адрес экс-избранника "холостячки" - он якобы пришел на проект за пиаром. "Друзья, это ТВ-проект, все, кто на него идет, понимает, что пиар будет так или иначе... Для меня пиар - это побочный эффект, это не главное", - уверяет Андрей.

Читайте такжеПобедитель "Холостячки-2" расставил все точки над "і" в истории со Златой ОгневичТакже мужчина ответил на вопрос о чувствах к Злате. Он рассказал, что они возникли в процессе знакомства с девушкой, а не сразу.

"Теперь я отвечу тем, кто говорит, что я использовал Злату... Так объясните мне, дорогие, тогда, почему я не дождался пост-шоу, чтобы просто получить все лавры себе, не потянул время до выгодного момента... А почему я пришел к ней и сказал об этом? Я же мог ходить с ней на светские мероприятия, мы могли быть главной обсуждаемой парой года. Не вяжется, нет, не чувствуете?" - возмутился Задворный.

Также он ответил на упреки хейтеров о том, что якобы не хочет детей и свадьбы. Победитель "Холостячки" заверил, что это не так и посоветовал пересмотреть 7 эпизод шоу.

Как сообщалось, после проекта "Холостячка-2" Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный пробыли вместе всего 1,5 месяца. Пара рассталась по инициативе мужчины. Он рассказал, что его чувства к девушке остыли.

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Автор: Ольга Робейко