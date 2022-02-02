Выступления Лорак в Украине запланированы на май 2022 года.

Популярная украинская певица, которая долгое время живет и работает в России, 43-летняя Ани Лорак еще в начале года заявляла о предстоящем туре по Украине. Так, 1 февраля звезда представила видеоанонс на концерты и объявила, что их будет не три, а четыре.

Как говорится в сообщении на официальной странице певицы в Instagram, в Харькове сделают не один (как планировалось ранее), а два концерта.

Заметим, что Лорак не осмелилась ехать на Западную Украину или в Киев, она выступит только на Востоке и Юге. Концерты певицы вызвали такой ажиотаж, что организаторам пришлось делать дополнительный в Харькове.

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"Кумир миллионов, голос поколений, неповторимая Дива - Ани Лорак. Долгожданные концерты в Украине. Харьков - 20 мая. По многочисленным просьбам зрителей 19 мая дополнительный концерт. Запорожье – 22 мая, Херсон – 23 мая", – говорится в анонсе на странице Лорак.

"Дорогие мои, по вашим многочисленным просьбам – дополнительные концерты шоу The Best Ukraine! С нетерпением жду встречи с вами", - написала сама Ани Лорак.

Напомним, с августа 2021 года российская гастролерша Ани Лорак пытается вернуться к украинской публике. После двух аншлаговых сольников в Одессе певица собралась в первый за 8 лет тур по Украине.

Свой тур по Украине Лорак анонсировала в одном из интервью украинским журналистам. Она планирует приехать в Харьков, Запорожье, Херсон в мае 2022 года. На Родине Ани Лорак покажет программу The Best, в которую обещает взять украинские хиты - их певица не выпускала 7 лет. Первой за долгие годы стала песня "Бачила".

Ранее, как писал УНИАН, Игорь Кондратюк резко осудил Ани Лорак за предстоящий тур по Украине. Ее возвращение он называл "средневековой дикостью", "испанским стыдом", а впоследствии "хвойда-туром".

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