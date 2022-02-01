Популярная певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, поделилась с подписчиками новыми фотографиями с отдыха в теплых странах.
Новую порцию фото артистка опубликовала в Instagram Stories.
На нескольких снимках певицу сфотографировали на пустом морском пляже под палящим солнцем.
Ани Лорак позировала на фоне морских волн в открытом светлом купальнике, соблазнительно прикрывая изгибы тела полотняной рубашкой.
Волосы звезда собрала в пучок, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.
Как писал УНИАН LITE, ранее Лорак предстала в блестящем раздельном купальнике, а поверх него накинула розовую рубашку из льна.
Кроме того, певица, анонсируя новую песню, станцевала перед поклонниками в топе и обтягивающей юбке.