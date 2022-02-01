Ани Лорак позировала на фоне морских волн.

Популярная певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, поделилась с подписчиками новыми фотографиями с отдыха в теплых странах.

Новую порцию фото артистка опубликовала в Instagram Stories.

На нескольких снимках певицу сфотографировали на пустом морском пляже под палящим солнцем.

Ани Лорак позировала на фоне морских волн в открытом светлом купальнике, соблазнительно прикрывая изгибы тела полотняной рубашкой.

Волосы звезда собрала в пучок, а глаза спрятала за солнцезащитными очками.

Как писал УНИАН LITE, ранее Лорак предстала в блестящем раздельном купальнике, а поверх него накинула розовую рубашку из льна.

Кроме того, певица, анонсируя новую песню, станцевала перед поклонниками в топе и обтягивающей юбке.

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