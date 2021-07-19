Шоумен назвал Ани Лорак коллаборантом.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк назвал певицу Ани Лорак коллаборантом. Также он добавил, что ее выступления в Одессе иллюстрируют фразу "Почему бедные, потому что глупые".

Об этом он сказал изданию "Обозреватель".

По словам Кондратюка, культура не может быть вне политики.

"Я вообще не уважаю таких людей. С марта 2014 года для меня нет возможности поехать в Россию. Забирать звание Заслуженной артистки Украины у Лорак необязательно, но нужно просто сделать вид, что ее нет. Закон о коллаборантах не принимают, потому что во всем есть денежный интерес", – сказал Кондратюк.

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Также он добавил, что всем украинским артистам, которые сейчас живут и работают в России, нужно запретить выступать в Украине. И до тех пор, пока РФ не перестанет быть страной-агрессором.

"Это политическое решение, но не все люди понимают это, потому что у них нет мозгов. Мне странно жить в стране, которая одной рукой воюет с Россией, а другую пожимает", – добавил Кондратюк.

Концерты Ани Лорак в Украине 2021

Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, собирается дать пару концертов в Украине. Исполнительница готовится выйти на украинскую сцену впервые за семь лет.

Согласно объявлениям, размещенным на сайте concert.ua, Ани Лорак намерен отыграть два сольных концерта подряд в Одессе 16 и 17 августа.

Стоимость билетов на выступление певицы варьируется от 900 до 7,5 тысячи гривен. Они уже есть в продаже.

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Автор: Диана Могилевич