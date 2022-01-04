Артистка анонсировала выступления в Харькове, Херсоне и Запорожье.

Опальная украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, анонсировала концерты в Украине. Она планирует выступить в Харькове, Запорожье и Херсоне.

Об этом артистка рассказала в интервью "КП в Украине".

Звезда планирует приехать в украинские города с программой The Best. Она назвала даты концертов: 20 мая – Харьков, 22 мая – Запорожье, 23 мая – Херсон.

Читайте также"Я жива": Ани Лорак презентовала новый альбом (фото, видео)По словам Ани Лорак, она отправится в тур с обновленной программой The Best, ранее представленной во время концерта в Одессе в августе 2021 года.

"Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями, которые запланированы к выходу накануне тура", - призналась артиста.

Как сообщалось, Ани Лорак в августе 2021 года выступила в Одессе. Это было первое ее сольное выступление в Украине с 2014 года, когда она переехала жить и выступать в страну-агрессор - Россию.

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