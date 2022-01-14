Продюсер и до этого негативно высказывался о появлении певицы в Украине.

Известный украинский продюсер, телеведущий Игорь Кондратюк резко негативно отреагировал на запланированный тур по Украине певицы Ани Лорак, которые последние несколько лет живет и выступает в России.

Свой жесткий комментарий по этому поводу Кондратюк оставил в Facebook под публикацией о туре Лорак.

"Хвойда-тур", – написал он.

Стоит отметить, что это не первая негативная реакция Кондратюка на появление Лорак в Украине.

Читайте также"Неправильная история": Кондратюк высказался о налогах для украинских звезд за концерты в РФК примеру, до этого продюсер жестко раскритиковал предыдущий ее приезд и интервью, в котором Лорак пожаловалась на травлю творчества в Украине.

"Каролина – яркая иллюстрация талантливой, яркой, даже магнетической девушки-артистки, у которой, извините, мало мозгов. Это иначе не называется", – отреагировал тогда Кондратюк.

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