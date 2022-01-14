Кроме того, Лорак рассказала детали будущих выступлений в Украине.

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, рассказала, почему так долго не пела украинские песни.

Так, в интервью "КП В Украине", она прокомментировала трек "Бачила", который стал первым за многие годы на украинском языке, и рассказала, есть ли в планах запись альбома на родном языке.

"Возможно, я когда-нибудь это сделаю (запишу альбом на украинском - УНИАН). Сколько сейчас всего меняется и в подаче, и в аранжировке. К тому времени, когда эти треки записывались, это был актуальный звук. Сегодня есть больше возможностей для того, чтобы любимые песни могли зазвучать по-новому", - отметила Лорак.

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Что касается украиноязычного альбома, то по словам певицы, для этого нужно собрать много песен.

"Много лет я не выпускала треков на украинском, потому что не было достойной песни. Песня "Бачила", на мой взгляд, очень чувственная и лирическая, одна из самых прекрасных в новом альбоме. Я написала эту песню в соавторстве и считаю ее отличным примером того, как должна звучать украинская музыка сегодня", - отметила Лорак.

Так же скандальная артистка прокомментировала свое первое за 7 лет выступление в Украине. Отметим, летом 2021 года Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками: на концертах в Одессе два дня был sold out.

"Это были эмоции счастья, радости и праздника. Встреча с моими зрителями для меня всегда праздник. Мои выступления на Родине были долгожданными, но я не ожидала, что состоится сразу два концерта с аншлагом. Мне кажется, что если бы было заявлено пять концертов, то мы продали бы билеты на все пять. Огромная очередь людей стояла на улице, мы долго не выходили на сцену и ждали, чтобы все могли занять свои места. Некоторые зрители просто покупали входные билеты, чтобы попасть внутрь, и стояли в проходах. И это меня очень тронуло. Тронула их любовь длиной в 25 лет, которая, поверьте мне, взаимна", - заявила Лорак.

Кроме того, Лорак рассказала детали будущих выступлений в Украине. Так, по ее словам, уже в этом году состоится серия концертов по Украине с программой The Best, на которых прозвучат хиты и новые песни.

"Это будет специальная обновленная программа The Best, сейчас мы совершенствуем шоу, чтобы удивить даже самых требовательных зрителей. Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями, которые запланированы к выходу накануне тура", - сообщила Лорак.

Как писал ранее УНИАН, Лорак планирует выступить в Харькове, Запорожье и Херсоне.

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