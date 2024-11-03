Мужчина рассказал, как бы сам поступил в подобной ситуации.

Украинский певец Андрей Кравченко, которого часто путают с Олегом Винником и даже называют его копией, высказался о коллегах. В частности, он ответил, как относится к тем, кто "переобулся" во время войны.

Артист отметил, что сейчас многие из исполнителей активно переводят свои хиты с русского на украинский язык. Однако в этой тенденции он не видит ничего плохого.

"Я нормально отношусь к этому... Я не могу сказать, что они переобулись, если они по-настоящему это делают. Плохо - это кто подстраивается. А кто это сделал действительно искренне - это, наоборот, плюс им большой", - рассказал Андрей в интервью для РБК-Украина.

Кравченко также добавил, что не любит кого-то осуждать. Более того, если бы у него были в репертуаре русскоязычные песни, то он бы тоже поступал подобным образом:

"Я всегда ставлю на место людей себя и потом думаю, как бы было, если бы, например, у меня была бы такая ситуация. Возможно, я начал бы также петь на украинском языке, как и все, конечно".

Напомним, ранее певец Фагот раскритиковал певицу Светлану Лободу и всех певцов, которые изменили свою позицию относительно русскоязычного творчества.

Вас также могут заинтересовать новости: