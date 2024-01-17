Мужчина подчеркивает, что они могут снова изменить свою позицию.

Недавно лидер группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта раскритиковал певицу Светлану Лободу и всех певцов, которые изменили свою позицию относительно русскоязычного творчества. Об этом он откровенно высказался в интервью YouTube-проекта ТСН.uа "Наодинці".

Музыкант подчеркнул, что время все расставит на свои места и покажет настоящие лица публичных людей.

"Если ты делаешь песню на русском языке, ты делаешь вклад в русскую культуру. Если сейчас, после того, что мы уже все осознали, ты продолжаешь вносить вклад в русскую культуру, то кто ты? Ты - враг Украины! Здесь не может быть нюансов", - подчеркнул Фагот.

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Однако мужчина добавил, что нормально относится к русскоязычным людям, а особенно военным.

"Они военные. Они пытаются жертвовать своей жизнью ради нашей общей идеи. Это просто нонсенс требовать от них что-то. Но, если говорить о публичных людях, о певцах, то тут уже другой подход", - сказал певец.

Михайлюта добавил, что понимает смену позиции, но не сильно верит в то, что некоторые не вернутся к русскоязычному контенту снова.

"Я понимаю, что некоторые сейчас "переобулись". Это нормально, что люди понимают, что они сделали что-то не так. Если они впоследствии снова начнут делать русскоязычный контент, тогда мы поймем, что они временно "переобулись", и они те самые "ждуны", которые между капельками, что называется", - выразил свои опасения Олег.

Певец отмечает, что сейчас каждая творческая единица, которая создает украинский контент, на нашей стороне, и таких нужно поддерживать.

Напомним, недавно Фагот также рассказал о драке с россиянином Сергеем Зверевым. Тогда пропутинская выскочка нелестно высказывался о его друге и коллеге Фоззи.

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