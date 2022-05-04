Первая леди поблагодарила за гуманитарную помощь, но уточнила, что Украина сейчас больше всего нуждается в вооружении.

Жена президента Елена Зеленская обратилась к руководству западных стран с призывом поддерживать Украину оружием. Первая леди уточнила, что украинцы благодарны за гуманитарную помощь, однако сейчас первоочередная потребность - вооружение.

Об этом она заявила в интервью Good Morning Britain.

"Мы благодарны за гуманитарную помощь, за то, что приютили наших людей. Очень благодарны. Однако следует понимать, что детское питание не понадобится, если дети умрут", - сказала Елена Зеленская.

Она уточнила, что подобная помощь важна, но в то время, когда мамы прячут своих детей в подвалах, есть другие потребности.

"Нам нужно оружие. Да, мамам, детям и пожилым людям в Украине нужно оружие, которое возьмут в руки их защитники и отгонят врага от границ Европы. Украине нужно оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстановить экономику", - резюмировала жена Владимира Зеленского.

Она призвала страны Запада ускорить темпы обеспечения Украины тяжелым вооружением.

"Мы особенно благодарны за решительную позицию британского правительства по этому вопросу. От Бориса Джонсона мы получаем абсолютное понимание не только на словах, но и в такой срочной помощи с оружием", - добавила Елена Зеленская.

Напомним, ранее Зеленская рассказала, чем занимается во время войны. Первая леди поделилась, что несет оборону в первую очередь на информационном фронте.

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