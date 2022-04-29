Первая леди утверждает, что Владимир Зеленский всегда был таким человеком.

У Елены Зеленской спросили, повлияла ли война на ее мужа и изменила ли как-то его поведение. Та ответила, что он всегда был таким человеком, на которого можно рассчитывать, и теперь это знает весь мир.

Об этом жена Владимира Зеленского рассказала в интервью Rzeczpospolita.

"Вы должны понимать, что он всегда был таким. Просто сейчас весь мир увидел то, что раньше, возможно, не всем было понятно", - подчеркнула Зеленская.

Также у нее уточнили, советует ли она что-то Владимиру.

"Не думаю, что президент любой страны нуждается в советах от своей семьи", - резюмировала Елена Зеленская.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, чем занимается во время войны. Первая леди поделилась, что несет оборону в первую очередь на информационном фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: