Елена Зеленская с мужем / Фото - instagram.com/zelenskiy_official/

У Елены Зеленской спросили, повлияла ли война на ее мужа и изменила ли как-то его поведение. Та ответила, что он всегда был таким человеком, на которого можно рассчитывать, и теперь это знает весь мир. 

Об этом жена Владимира Зеленского рассказала в интервью Rzeczpospolita.

"Вы должны понимать, что он всегда был таким. Просто сейчас весь мир увидел то, что раньше, возможно, не всем было понятно", - подчеркнула Зеленская. 

Также у нее уточнили, советует ли она что-то Владимиру. 

"Не думаю, что президент любой страны нуждается в советах от своей семьи", - резюмировала Елена Зеленская. 

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, чем занимается во время войны. Первая леди поделилась, что несет оборону в первую очередь на информационном фронте.

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