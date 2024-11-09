Артистка выразила благодарность поклонникам, которые поддерживают ее.

Популярная украинская певица SWOIIA, которая ранее выступала под псевдонимом Ассоль, объявила о разводе с мужем - бизнес-аналитиком Артемом Тараненко. Артистка призналась, кто был инициатором разрыва отношений.

Недавно исполнительница делилась, что они уже с экс-возлюбленным переживают кризис в браке. По словам SWOIIA, именно она настояла на разводе с любимым после длительных проблем в отношениях. В своем Instagram звезда опубликовала "сториз", которой сообщила об официальном расторжении брака с бизнес-аналитиком.

Певица написала: "Прошлое завершено", а также добавила смайлик в форме разбитого сердца, чем намекнула на развод после 5 лет в браке. В дополнение, SWOIIA обратилась к своим поклонникам и выразила им благодарность за поддержку в сложный период. Артистка отметила, что сложно переживает развод с Тараненко.

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"Ваши слова и поддержка касаются самого сердца. Друзья, знакомые, подписчики - каждое ваше сообщение, каждый звонок стали для меня настоящей опорой. Я даже не могла представить такой волны тепла и внимания от вас. Мы пройдем этот непростой этап вместе. Ваша поддержка - моя сила", - подчеркнула знаменитость.

Что известно о SWOIIA

Настоящее имя певицы Екатерина Гуменюк. Она известна в украинском шоу-бизнесе с раннего детства, ведь начала карьеру еще в четыре года. В семь лет она выпустила свой первый сингл "Алые паруса", который стал популярным. По словам Екатерины, решение сменить псевдоним на SWOIIA символизирует перезапуск ее карьеры и взросление.

Под именем SWOIIA певица презентовала несколько новых песен, в частности "Сестра", а также недавно с Melovin они выпустили композицию "Зодиак".

Напомним, ранее звезда сериала "Поймать Кайдаша" призналась, свободно ли ее сердце после развода. Антонина Хижняк рассказала о мужчинах, которые ухаживают за ней в сети.

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