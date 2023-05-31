О своем диагнозе она узнала слишком поздно.

Известная австралийская певица Sia поделилась с поклонниками неожиданной новостью. Оказывается, она страдает аутизмом. О своем диагнозе знаменитость узнала не так давно.

Несмотря на то, что обычно об этом диагнозе становится известно до пяти лет, Sia узнала о нем намного позже.

В шоу Rob Has a Podcast она рассказала, что всю свою жизнь чувствовала себя не такой, как все. Однако что именно произошло, что врачи диагностировали у нее расстройство нервной системы - звезда не сказала.

Видео дня

"Я нахожусь в спектре, я поправляюсь и все такое - много всего. В течение 45 лет я была такой: "Я должна пойти и надеть свой человеческий костюм". И только последние два года я стала полностью, полностью собой", - сказала артистка.

Кто такая Sia

Певица Sia - обладательница множества музыкальных премий. А ее песня "Chandelier" получила сразу четыре номинации на "Грэмми" в категориях "Запись года", "Песня года", "Лучшее сольное поп-исполнение", "Лучшее музыкальное видео".

В июне 2010-го Сиа выпустила альбом, в который вошла композиция "You’ve Changed". Она стала самой продаваемой, поскольку была включена в саундтрек сериала "Дневники вампира".

В феврале 2012 года певица заявила об уходе. Она сообщила, что устала быть в центре внимания.

Вас также могут заинтересовать новости: