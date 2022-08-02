Мальчику исполнился годик.

Год назад украинская певица MamaRika родила ребенка. Мальчика назвали Давидом. На протяжении всего времени они с супругом Сергеем Середой скрывали лицо мальчика. На фотографиях показывали его со спины или сбоку. Но сейчас звездная мама решилась обнародовать снимки по случаю праздника.

"Сегодня Давиду исполнился год! Здесь такие дела: на днюху наш взрослый мужичок попросил свой собственный аккаунт в Instagram. Пацан серьезно настроен и обещает крутой контент", - пошутила певица.

Отметим, что исполнительница скрывала не только лицо ребенка, но и имя. Лишь спустя месяц после рождения мальчика публика узнала, что звездные родители решили назвать своего наследника Давидом.

Напомним, MamaRika обратилась к молчунье Регине Тодоренко, назвав ее дурой. Украинская исполнительница возмущена тем, что Регина, будучи украинкой, нагло молчит о войне.

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